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Питерец.ру » Политика » Россия расширяется – что дальше?

Россия расширяется – что дальше?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ura.news
К России присоединятся новые земли – к чему это приведет?

На территориях, которые не желают иметь чего-либо общего с киевским режимом, пройдет референдум о вхождении в состав РФ. Вне всякого сомнения, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проголосуют «за».

Так что у России появятся новые территории. Возникает невольный вопрос: «Как на это отреагируют на Западе?» С одной стороны, нам все равно. США и их союзники играют по своим правилам, не желая с кем-либо считаться.

С другой стороны, не хочется еще большего обострения конфликта. Он и так подогревается Западом. Существует потенциальная угроза прямого военного противостояния.

«Питерец.ру» надеется, что американские и европейские лидеры не наделают глупостей. Российские же власти поступают правильно. Мы не должны были оставлять наших братьев, попавших в беду.

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