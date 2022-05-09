Мы продолжаем сотрудничать

Те, кто пытался нас изолировать от остального мира, сейчас кусают локти. Адепты санкций лишили себя многих преимуществ. Что касается России, то наша страна продолжает активно взаимодействовать с международными партнерами.

Причем это сотрудничество охватывает многие сферы – от промышленности до культуры. Продолжаются поставки сельхозтехники. Например, наше оборудование было доставлено в 22 страны.

Партнеры, проявившие мудрость, серьезно выиграли от санкций. Так объемы экспорта в Венгрию увеличились на 360%, в Египет – на 320%, в Молдову – на 230%. Причем речь идет о денежном выражении. Увеличились поставки в Узбекистан, Монголию, Азербайджан. Данные показатели составляют 87, 81 и 65%. Идет укрепление сотрудничества с Ближним Востоком.

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица тоже взаимодействует со многими странами. Так что власти умело противостоят санкциям. Образно говоря, от нашего дерева отрубили сук. Но не мы на нем сидели, поэтому больше всего пострадали те, кто рубил.