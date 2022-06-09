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Питерец.ру » Политика » Они начинают возвращаться

Они начинают возвращаться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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В Петербурге снова открылись магазины французской косметики

«Питерец.ру» сообщает, что бренд L'Occitane вернулся на российский рынок. Магазины этой французской косметики снова открылись в Северной столице. Причем цены на их товары сейчас ниже, что связано с курсом евро.

Многие иностранные компании ищут возможность для возвращения в Россию. На днях уже возобновили работу 26 крупных брендов. Среди них такие компании, как Sinsay, Xiaomi, Lenovo, Amazon, eBay и другие. Понятно, что представители иностранного бизнеса не хотят терять такой крупный рынок. Поэтому они возвращаются при первой же возможности. Кто-то находится в ожидании, чтобы возобновить работу в РФ.

История с антироссийскими санкциями пошла не по западному сценарию. К тому же многие иностранцы начинают уже смотреть на ситуацию под другим углом. За рубежом тоже немало думающих людей. Они видят, кто является зачинщиком всех этих беспорядков. Так что роль Соединенных Штатов прорисовывается все более явно.

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