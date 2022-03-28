В Fazer нашли способ остаться

Далеко не все иностранные компании собираются уходить с нашего рынка. Многие ищут возможности, чтоб остаться здесь. Для этого используются различные схемы. Например, финский производитель Fazer готов работать под другим названием.

Речь идет о бренде «Хлебный дом». Это позволит сохранить бизнес даже при уходе Fazer из РФ. Поскольку «Хлебный дом» был частью этой компании, работа в Петербурге и Москве продолжится под этим брендом.

«Питерец.ру» сообщает, что на этих предприятиях работает около 2 тыс. человек. Компания имеет очень большой оборот в РФ. Например, в прошлом году он составил 157 млн. евро. Это 13% от общего мирового объема Fazer. Логично, что терять такие большие деньги финны не намерены. Поэтому они применили стратегию, позволяющую им остаться в России.