ента новостей

09:54
Против Запада применили технику айкидо
09:24
Активно обманывали пенсионеров
08:49
Поддержат сельское хозяйство
23:19
«Зенит» уже стал чемпионом России по футболу, но в Лиге Чемпионов не сыграет
15:25
Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись в Ладожском озере
15:19
Сферу детского питания Петербурга делят частники с молчаливого согласия Смольного
14:13
Китай одержим дезинфекцией от Covid. Но приносит ли это больше вреда, чем пользы?
14:09
Эксперт говорит, что аномальная жара в Индии и Пакистане «испытывает пределы человеческой выживаемости»
13:55
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения
13:49
В поселке Назия 6-летняя девочка выпала из окна
09:04
Рубль вышел в лидеры
08:34
Они хотят снизить зарплату
08:28
А мы тоже отнимем?
13:47
В Ленобласти на пожаре в квартире погибли трое человек
12:38
В Ленобласти на пепелище дома нашли сильно обгоревшее тело
12:31
В Ленобласти неизвестные подожгли дом и автомобиль
12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
23:17
Петербург присоединился к Международной акции «Сад Памяти»
23:13
На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов
18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
18:14
В центре Петербурга хулиганы повредили арт-объект, посвящённый импортозамещению
18:07
«Когда убьет — тогда и приходите»: петербуржцы возмущены очередным обрушением фасада
14:12
Прилететь в Пекин сложнее, чем когда-либо, поскольку Китай усиливает меры по борьбе с коронавирусом
14:04
Белый дом готовится к потенциальной схватке между Байденом и Путиным на G20
13:43
В Ленобласти 13-летний подросток изнасиловал 5-летнего мальчика
13:35
В Тихвине застолье закончилось убийством
07:56
Мы против нацизма
07:16
Летальность от ковида оказалась ниже
07:00
Будем дружить с Забайкальем
19:05
Выставка «Конец Истории»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Против Запада применили технику айкидо

Против Запада применили технику айкидо

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
lenta.ru
Санкционное рвение Запада обернулось против него же самого

Некоторые из нас видели фильмы с участием актера Стивена Сигала. Он ловко расплавлялся со своими противниками. Сигал является мастером восточных единоборств и владеет айкидо. Суть этого стиля сводится к тому, что сила противника оборачивается против него самого.

Причем здесь айкидо? И какое это имеет отношение к нашей действительности? Дело в том, что именно так действуют наши власти по отношении к западным санкциям. Получается ситуация, что чем больше санкционного рвения проявляют США и их союзники, тем сильнее страдают от этого сами.

Например, они чинят препятствия для продажи энергоносителей из РФ. Но в результате этого цены на нефть и газ взлетели настолько, что даже при сократившихся объемах поставок наша страна сильно выигрывает. При этом США и Европа терпит колоссальные убытки.

Рубль укрепляется, а доллар и евро падают. Мы знаем, что Путин является мастером дзюдо. Но здесь он применил политическое и экономическое айкидо. Причем сделал это достаточно эффективно. «Питерец.ру» надеется, что санкционный маразм Запада все же пройдет, и возобладает здравый рассудок. Вопрос в том, когда это произойдет?

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-04-2022, 08:25
Доллар упал еще больше
25-09-2018, 09:01
Рубль все же укрепляется
31-03-2022, 08:38
Падение доллара продолжается
9-03-2020, 08:14
Нефть бьет антирекорды
25-09-2019, 08:27
Рубль все равно укрепляется
14-01-2021, 09:19
Насколько недооценен рубль?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
118
1-05-2022, 12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
0
115
30-04-2022, 18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
0
120
28-04-2022, 19:06
На КАД произошло столкновение трех легковых автомобилей
0
127
28-04-2022, 13:32
На КАД Фура с краской пробила ограждения
Наверх