Против Запада применили технику айкидо

Некоторые из нас видели фильмы с участием актера Стивена Сигала. Он ловко расплавлялся со своими противниками. Сигал является мастером восточных единоборств и владеет айкидо. Суть этого стиля сводится к тому, что сила противника оборачивается против него самого.

Причем здесь айкидо? И какое это имеет отношение к нашей действительности? Дело в том, что именно так действуют наши власти по отношении к западным санкциям. Получается ситуация, что чем больше санкционного рвения проявляют США и их союзники, тем сильнее страдают от этого сами.

Например, они чинят препятствия для продажи энергоносителей из РФ. Но в результате этого цены на нефть и газ взлетели настолько, что даже при сократившихся объемах поставок наша страна сильно выигрывает. При этом США и Европа терпит колоссальные убытки.

Рубль укрепляется, а доллар и евро падают. Мы знаем, что Путин является мастером дзюдо. Но здесь он применил политическое и экономическое айкидо. Причем сделал это достаточно эффективно. «Питерец.ру» надеется, что санкционный маразм Запада все же пройдет, и возобладает здравый рассудок. Вопрос в том, когда это произойдет?