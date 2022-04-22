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Питерец.ру » Политика » Мы жестко ответили Прибалтике

Мы жестко ответили Прибалтике

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54
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rubaltic.ru
Консульства прибалтийских государств в Петербурге закрываются

Прибалтийские государства вышли из состава СССР самыми первыми. Они уже давно ведут недружественную политику в отношении России. Поэтому в нынешних реалиях отношения РФ с Литвой, Латвией и Эстонией обострились еще сильнее.

Эти государства занимаются высылкой наших дипломатов, а также присоединились к политике, направленной на сдерживание России. Естественно, что ниша власти не оставили это без внимания. Странам Прибалтики был дан зеркальный ответ.

Закрываются генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге, а также консульство Латвии. Каждый из сотрудников этих ведомств объявлены в качестве persona non grata. Россия сожалеет, что эти страны выбрали разрушение двусторонних отношений.

«Питерец.ру» отмечает, что в мире сейчас наблюдаются серьезные русофобские настроения. Они подогреваются Соединенными Штатами и их «верноподданными».

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