Прибалтийские государства вышли из состава СССР самыми первыми. Они уже давно ведут недружественную политику в отношении России. Поэтому в нынешних реалиях отношения РФ с Литвой, Латвией и Эстонией обострились еще сильнее.

Эти государства занимаются высылкой наших дипломатов, а также присоединились к политике, направленной на сдерживание России. Естественно, что ниша власти не оставили это без внимания. Странам Прибалтики был дан зеркальный ответ.

Закрываются генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге, а также консульство Латвии. Каждый из сотрудников этих ведомств объявлены в качестве persona non grata. Россия сожалеет, что эти страны выбрали разрушение двусторонних отношений.

«Питерец.ру» отмечает, что в мире сейчас наблюдаются серьезные русофобские настроения. Они подогреваются Соединенными Штатами и их «верноподданными».