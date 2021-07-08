ента новостей

12:23
Росгвардейцы помогают иностранным болельщикам во время проведения в Санкт-Петербурге Чемпионата Европы по футболу 2020
11:07
После Евро стало хуже
10:35
Эстония ответила
09:58
Вакцинируют организации
22:45
Манчини ждёт соперника по финалу чемпионата Европы
14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
10:37
В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов
10:24
На этот раз приставы помогли
09:52
Будут ли закрыты границы?
09:21
Возникли проблемы с Эстонией
15:15
В Петербурге сотрудники ДПС отлавили больше сотни «машин-призраков»
15:03
Выставка «Культурная дислексия»
14:24
Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
11:45
В Петербурге аферисты выманили у пенсионера миллион рублей
11:09
Чем вызвано недоверие к вакцинации?
10:24
Он быстро расплатился с долгами
10:01
Как футбольный Евро повлиял на город
23:41
Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс
12:50
В Петербурге уроженец Марокко получил ножевое ранение в область шеи
12:34
В Сестрорецке пожар в деревообрабатывающем цеху
11:15
Из СИЗО в депутаты?
10:27
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей
10:15
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»
10:06
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021
09:57
Не нужны нам такие апельсины
09:04
Стартовала ревакцинация
19:26
В Ленобласти группа антитеррора артиллерийской бригады провела учения
19:13
В общевойсковом объединении ЗВО продолжается приведение к военной присяге новобранцев»
00:36
Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Эстония ответила

Эстония ответила

0
32
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Эстония высылает российского дипломата

Дипломатический скандал с участием России и Эстонии продолжает набирать обороты. Таллинн ответил на действия российских властей. Эстонцы вышлют из страны одного представителя российской дипмиссии. Пока точно не ясно, кто именно покинет эту страну. Но на одного российского дипломата там точно станет меньше.

Данный шаг стал ответными действиями Эстонии по отношению к ситуации с консулом. Мы уже писали, что в Северной столице был задержан Март Лятте. Дипломата обвинили в получении сведений закрытого характера. Этот человек объявлен нежелательным лицом в РФ, и ему предстоит покинуть Россию в течение 48 часов.

«Питерец.ру» отмечает, что ответ эстонской стороны был ожидаем. Обычно так поступают страны, когда происходит какой-либо дипломатический скандал. Конечно, ситуация не вызывает оптимизма. У России достаточно сложные отношения с прибалтийскими государствами, в том числе с Эстонией. Теперь возникает повод для их дальнейшего ухудшения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 09:21
Возникли проблемы с Эстонией
19-04-2021, 08:23
Задержан украинский консул
2-09-2015, 06:59
Украинский консул тоже оказался персоной нон грата
12-01-2013, 08:19
В Северной столице накануне открылся визовый центр Эстонии
7-04-2021, 09:23
Посол пока не вернется
21-01-2019, 08:16
Очередной выпад

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
130
Вчера, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
0
361
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
366
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
321
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
Наверх