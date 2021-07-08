Эстония ответила

Дипломатический скандал с участием России и Эстонии продолжает набирать обороты. Таллинн ответил на действия российских властей. Эстонцы вышлют из страны одного представителя российской дипмиссии. Пока точно не ясно, кто именно покинет эту страну. Но на одного российского дипломата там точно станет меньше.

Данный шаг стал ответными действиями Эстонии по отношению к ситуации с консулом. Мы уже писали, что в Северной столице был задержан Март Лятте. Дипломата обвинили в получении сведений закрытого характера. Этот человек объявлен нежелательным лицом в РФ, и ему предстоит покинуть Россию в течение 48 часов.

«Питерец.ру» отмечает, что ответ эстонской стороны был ожидаем. Обычно так поступают страны, когда происходит какой-либо дипломатический скандал. Конечно, ситуация не вызывает оптимизма. У России достаточно сложные отношения с прибалтийскими государствами, в том числе с Эстонией. Теперь возникает повод для их дальнейшего ухудшения.