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Питерец.ру » Политика » Выборы перестали быть интересными

Выборы перестали быть интересными

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mezhuev.su
Многие люди потеряли интерес к выборам по причине предсказуемости результатов

Когда смотришь американский фильм с сюжетом о выборах, становится интересно, потому что результат не ясен заранее. Участники находятся в напряжении, а народ не знает, кто выиграет. Так происходит не только в кино, но и в реальности на Западе. Такие выборы бывали и в России, но это было давно. В последние годы мы видим один и тот же сценарий.

Избирателям стало просто неинтересно. Интриги нет никакой: все знают, что победит «Единая Россия». Остается главный вопрос: сколько процентов наберет партия власти? Вся интрига заключается в том, сможет ли еще кто-то попасть в Госдуму? Увидим ли мы новые партии? Вот и все! Людям стало скучно от многолетней предсказуемости.

Реальной политической конкуренции в нашей стране нет. Она как бы есть в теории, но на практике люди ее не ощущают. Конечно, в регионах определенная интрига все же будет. Не везде «единороссы» имеют колоссальный перевес. Но в целом картина скучна и однообразна.

«Питерец.ру» считает, что доминирование одной партии имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, власть может спокойно двигаться в нужном направлении. Вот только правильное ли это направление?

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