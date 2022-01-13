Со Смольным уже судятся

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице было подано 4 иска против городской власти. Некоторые граждане предпочли судиться со Смольным по поводу имеющихся ковидных ограничений.

Например, в одном из исков указывается о нарушении прав, вызванных постановлением Смольного №121. Владелец фитнес-клуба недоволен тем фактом, что клиент не смог попасть в заведение без ковидного QR-кода. Другие люди считают, что нельзя требовать предоставления меддокументов третьим лицам. Юристы Смольного попросили объединить все 4 иска в одно производство. Заседание по данному вопросу пройдет 17 января.

Каково наше отношение к этой ситуации? Вопрос сложный и неоднозначный. К сожалению, законодательство является несовершенным, а действия властей порой оказываются противоречивыми. Но мы не станем настаивать на правоте истцов. В этой ситуации должны будут разбираться судебные инстанции.