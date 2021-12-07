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Питерец.ру » Политика » Поговорят со стариной Джо

Поговорят со стариной Джо

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
russian.rt.com
Главы РФ и США проведут очередные переговоры

Президент Путин пообщается с главой Соединенных Штатов Джо Байденом. Это будет происходить в формате телемоста. Они обсудят ситуацию вокруг расширения НАТО и поднимут тему Украины.

В общем, нас ждет очередная попытка найти точки соприкосновения там, где их по определению найти не получится. Ну, а куда деваться? Должны же президенты общаться, хоть как-то взаимодействовать и пытаться о чем-то договариваться. Но вряд ли старина Джо услышит Путина. У Америки своя правда, у России – своя. Нас, как говорится, умом не понять, а уж, тем более, американцам, которые не сильно-то к этому стремятся.

«Питерец.ру» не ждет чего-то позитивного от предстоящих переговоров. Разве что напряженность может немного снизиться, да и то на малое время. Последует серия оптимистичных заявлений с обеих сторон. Прозвучат лозунги в стиле «Мы друг друга услышали», «Позитивные тенденции наметились». Потом же все быстро вернется на круги своя.

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