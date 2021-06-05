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Питерец.ру » Политика » Так мешает оппозиция или нет?

Так мешает оппозиция или нет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
monavista.ru
На форуме коснулись темы оппозиции в России

Тема оппозиции является злободневной для нашей страны. Многие люди недовольны действующей властью. Конечно, она сама дала повод для этого недовольства. Причем таковых было много. Однако реальной политической силы, которая могла бы что-либо противопоставить Путину и «Единой России» у нас так и не нашлось.

На Петербургском форуме злободневная тема прозвучала снова. Миллиардер Дерипаска заявил, что попытка оппозиции объединиться закончилась «самоподрывом». После чего наступили 10 лет стабильности.

Это высказывание прокомментировал Дмитрий Песков, который отметил, что оппозиция не мешает развитию страны. Но это происходит только в том случае, если противодействующие силы находятся в правовом поле. Некоторая же часть оппозиции закон игнорирует, устраивает провокации и выходит за рамки дозволенного.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Мешает все-таки оппозиция или нет?» Речь идет о людях, которые представляют реальный политический вес, а не о сомнительных фигурах вроде Навального.

Если быть объективными, у нас и оппозиции то в стране нет. Партия власти может продавить любые решения, а политическая конкуренция отсутствует как таковая. Здоровая оппозиция не мешает власти? Может, наоборот, поэтому ее и нет.

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