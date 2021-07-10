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Питерец.ру » Политика » Беглов за стабильность

Беглов за стабильность

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава города выступил во время конференции «единороссов»

«Единая Россия» провела очередную региональную конференцию партии. В данном мероприятии принял участие и губернатор Беглов. Во время своего выступления глава города напомнил о сложных условиях, характерных для последних 1,5 лет.

В период пандемии приходится решать беспрецедентные задачи. Город нуждается в новых госпиталях, в больницах ощущалась нехватка оборудования и лекарственных препаратов. Чтобы решить эти вопросы, пришлось вносить поправки в бюджет. Во многом это удалось сделать благодаря «Единой России». Беглов подчеркнул, что даже в это непростое время Петербургу удалось сохранить заданное направление развития. Для успешной реализации этой стратегии нужна стабильность политической системы.

«Питерец.ру» считает, что слова Беглова объективно отражают нынешнюю реальность. Что касается стабильности, то это важный фактор, который будет определять развитие города. Вопрос, что понимается под этой стабильностью? Если стабильность приводит к надежности, то результат будет положительным. Но когда стабильность приводит к стагнации, данный процесс нельзя назвать позитивным.

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