Константин Богомолов поставил партийный съезд «Новым людям»

Если партии «Новые люди» хотелось выделиться среди конкурентов по гонке за место в Госдуме, то своим съездом партия Алексея Нечаева смогла это сделать. «Питерец.ру» подчёркивает, что постановщиком партийного действа «Новые люди» выбрали Константина Богомолова – одного из самых модных режиссёров современности.

Супруг Ксении Собчак лично прочитал на съезде манифест, который сразу же начали обсуждать в СМИ. Вся партийная программа уместилась в 30 листов, однако краткость – сестра таланта. Есть у «Новых людей» и свой план действий в важнейших для страны и общества сферах. Партийный лидер Алексей Нечаев так и сказал: «Новые люди» предлагают простые решения».

Из «лиц», с которыми теперь ассоциируется партия «Новые люди», реальный управленческий опыт имеет Сардана Авксентьева – бывший мэр Якутска. Не обошлось и без актёров и КВНщиков: первых представляет «гардемарин» Сергей Жигунов, вторых – бывший участник команды РУДН Сангаджи Тарбаев. Во главе федерального списка партии две фамилии – Нечаев и Авксентьева.