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Питерец.ру » Политика » «Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко.

«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко.

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
st-petersburg.izbirkom.ru
Оксана Дмитриева решила сосредоточиться на выборах в Госдуму и станет баллотироваться в городской парламент.

Отсутствие в списке кандидатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой дало почву для обсуждения возможных причин подобного. Нельзя совмещать депутатство в Государственной Думе и на местном уровне, но Оксана Генриховна является наиболее узнаваемым политиком из числа петербургских активистов «Партии Роста».

«Питерец.ру» изучил список, который однопартийцы Дмитриевой представили в городскую избирательную комиссию 21 июля. Во главе – тройка в составе депутатов ЗаКСа Сергея Трохманенко и Алексея Ковалёва а также Андрея Крутова, который был депутатом Госдумы шестого созыва. Крутов вместе с Иваном Грачёвым ранее вышел из «Справедливой России». Интересно, что Трохманенко и Ковалёв будут участвовать в выборах в ЗаКС в качестве одномандатников, первый – по 15-му округу, второй – по 4-му. Среди других кандидатов можно отметить выдвигаемого в 22-м округе Павла Швеца.

Ещё в двух округах «Партия Роста» выдвигать кандидатов не будет, потому что решено поддержать коммунистку Ирину Иванову и справедливоросса Михаила Амосова. А Дмитриева попытает счастья на выборах в Госдуму в 217-м округе.

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