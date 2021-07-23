«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко.

Отсутствие в списке кандидатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой дало почву для обсуждения возможных причин подобного. Нельзя совмещать депутатство в Государственной Думе и на местном уровне, но Оксана Генриховна является наиболее узнаваемым политиком из числа петербургских активистов «Партии Роста».

«Питерец.ру» изучил список, который однопартийцы Дмитриевой представили в городскую избирательную комиссию 21 июля. Во главе – тройка в составе депутатов ЗаКСа Сергея Трохманенко и Алексея Ковалёва а также Андрея Крутова, который был депутатом Госдумы шестого созыва. Крутов вместе с Иваном Грачёвым ранее вышел из «Справедливой России». Интересно, что Трохманенко и Ковалёв будут участвовать в выборах в ЗаКС в качестве одномандатников, первый – по 15-му округу, второй – по 4-му. Среди других кандидатов можно отметить выдвигаемого в 22-м округе Павла Швеца.

Ещё в двух округах «Партия Роста» выдвигать кандидатов не будет, потому что решено поддержать коммунистку Ирину Иванову и справедливоросса Михаила Амосова. А Дмитриева попытает счастья на выборах в Госдуму в 217-м округе.