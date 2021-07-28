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Питерец.ру » Политика » Спикер ЗаКСа Вячеслав Макаров охарактеризовал, как собирала подписи кандидат в депутаты Марина Лыбанева

Спикер ЗаКСа Вячеслав Макаров охарактеризовал, как собирала подписи кандидат в депутаты Марина Лыбанева

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24
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
moika78.ru
Говоря о своей дочери, председатель городского парламента заявил, что подписи были собраны честно.  

Несмотря на начавшуюся предвыборную кампанию, очередное заседание Законодательного Собрания состоялось. Помимо вопросов повестки дня и поздравлений тех депутатов, кто отметил день рождения накануне, речь зашла и о кандидатских буднях. Вячеслав Макаров привёл конкретный пример, как нужно собирать подписи.

По 3-му округу в качестве самовыдвиженца баллотируется Марина Лыбанева – первый заместитель главы исполнительной власти Петроградского района. Вячеслав Серафимович публично отметил, что его дочь, которая долго работала на территории своего избирательного округа, собрала подписи честно, потому что ей никто не мог отказать. «Питерец.ру» напоминает, что в нынешнем созыве ЗаКСа этот округ представляет сам Макаров.

Документы в территориальную избирательную комиссию Лыбанева подала ещё в конце июня (самовыдвижение), после чего и приступила к сбору подписей. Ранее Марина Вячеславовна уже была депутатом в МО Чкаловское: СМИ вспомнили, что имело место даже совмещение депутатства с работой в администрации района.

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