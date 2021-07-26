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Питерец.ру » Политика » Грудинин не сможет стать депутатом Государственной Думы: таково решение ЦИК

Грудинин не сможет стать депутатом Государственной Думы: таково решение ЦИК

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
svpressa.ru
Один из лидеров партийного списка Компартии на думских выборов исключён из числа кандидатов.  

Сам Геннадий Зюганов отстаивал Павла Грудинина на заседании Центризбиркома. Многолетний лидер КПРФ привёл множество примеров, упомянув и Николая Платошкина. «Питерец.ру» заслушал выступление Зюганова, который назвал исключение Грудинина из первой тройки федерального списка своей партии «незаконным». Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что Зюганов выступал дольше времени, которое позволял регламент. Когда слово взял заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, Зюганов начал его перебивать. По итогам голосования членов ЦИК Грудинин был исключён из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

Причиной исключения Грудинина из предвыборного списка стала подозрительная оффшорная деятельность, о которой сообщила в ЦИК бывшая жена экс-кандидата в президенты России. Сам Грудинин скрыл эту информации при подаче документов, который должен представить в избирком каждый из кандидатов. Компания «Bontro LTD», зарегистрированная в Белизе, в итоге лишила «красного директора совхоза» кандидатского статуса.

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