Губернатору развязали руки по резерву

Во время пандемии главам регионов приходится приминать очень ответственные решения. В такой ситуации необходимы средства резервного фонда, чтобы направлять их для укрепления слабых мест.

Однако помехой здесь ставится закон «О бюджетном процессе». Точнее, пункт 2 статьи 20, который накладывает определенные ограничения и тем самым связывает действия властей. Получается, что нельзя наращивать резерв без учета положений принятого бюджета.

Но Александр Беглов нашел выход из этого положения. Он направил в ЗакС документ, приостанавливающий действие препятствующего пункта в законе о бюджете. Если парламент примет данную инициативу, у губернатора будут развязаны руки. Резерв можно будет накапливать без учета положения Бюджетного Кодекса.

Такое уже было в прошлом году, когда Петербург активно боролся с пандемией. Городу понадобились большие деньги для поддержки бизнеса. Благодаря временной блокировке сдерживающего пункта удалось выделить 21 млрд. руб. на помощь бизнесу.

«Питерец.ру» считает, что инициатива губернатора будет поддержана. У депутатов нет веских аргументов, чтобы не дать ходу данному решению.