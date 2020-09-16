Зачем Лукашенко просит денег

«Питерец.ру» отмечает, что Владимир Путин пообещал своему белорусскому коллеге кредит в 1,5 млрд. $. Для чего Лукашенко понадобилась такая сумма? И почему российские власти охотно его поддержали?

По словам петербургского экономиста Юлии Вымятниной, в Белоруссии сейчас тяжелая ситуация. Экономика оказалась ослабленной из-за коронавируса, протестов и оттока специалистов it-сферы. Средств, поступаемых в бюджет, будет гораздо меньше.

Полученный кредит позволит Лукашенко решить проблемы на некоторое время. Белорусский президент надеется урегулировать обстановку. России же важно, чтобы в соседней стране не происходили беспорядки. Точка зрения Вымятниной достаточно логична и понятна.