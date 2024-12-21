ента новостей

12:48
В СПб продолжат поддерживать семьи
11:59
В СПб подвели итоги конкурса Young Design 2024
10:45
Переводчикам готовы платить до 180 тысяч
10:15
СПб поможет Рыльску
02:54
Александра Степанова и Иван Букин стали в Омске четырёхкратными чемпионами России по фигурному катанию, второе место в танцах на льду заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а Ирина Хавронина и Девид Нарижный – бронзовые призёры
02:36
Две петербургские спортивные пары подтвердили своё лидерство на чемпионате России по фигурному катанию в Омске: Мишина и Галлямов уверенно победили, Бойкова и Козловский не без труда отвоевали серебро у Хабибуллиной и Княжука
23:43
«Ленинградка» в яме: поражение от московского «Динамо» на тай-брейке, Анастасия Чернова набрала 30 очков, Наталья Гончарова – 25
13:41
Определены самые дорогие вакансии 2024 года
12:51
Жители СПб переживают по поводу неочищенных крыш
12:21
В Кингисеппском районе задержали школьницу, пытавшуюся поджечь здание администрации
12:16
В поселке Небо из дома пенсионера украли ювелирные изделия на 5 млн рублей
11:46
В деревне Большое Верево задержали подозреваемого в грабеже
11:25
В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 17-летнюю школьницу
11:19
В Петербурге два неадеквата пытались взломать входную дверь отделения банка
10:51
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Огородного переулка
10:44
В Петербурге задержали педофила за совершение преступления 10-летней давности
10:09
Петербуржцы поразмышляли о счастье
09:34
Крупный чиновник уволен за взятку
02:00
Сразу 10 шайб в матче СКА и «Торпедо»: команда Романа Ротенберга победила коллектив Игоря Ларионова со счётом 6:4, Евгений Кузнецов набрал 4 очка
01:39
Тарантиновское падение Бойковой и лидерство Степановой и Букина – начался чемпионат Росси по фигурному катанию в Омске: Кагановская и Некрасов идут лишь пятыми
16:50
Туберкулезники отказывались лечиться
16:29
Завершилась прямая линия с Путиным
13:18
В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика
09:40
В Петербурге поймали 16-летнюю «карманницу» из Московской области
09:34
В Выборге с банковской карты пенсионерки несанкционированно списали несколько миллионов рублей
09:31
На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком
09:25
Зеленский начал прозревать?
09:05
Запрет на беспилотники продлили
21:56
УНИКС смог прервать победную серию баскетбольного «Зенита» – 79:76 в пользу казанского клуба в Санкт-Петербургре, хотя Дуэйн Бэйкон набрал 33 очка
21:38
Петербургское хоккейное «Динамо» превратило 0:3 по ходу матча с тульским клубом АКМ в победу в овертайме со счётом 4:3, у Сидлярова – 3 очка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В СПб подвели итоги конкурса Young Design 2024

В СПб подвели итоги конкурса Young Design 2024

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
kirishi.813.ru
В Северной столице завершился престижный конкурс молодых дизайнеров

«Питерец.ру» сообщает, что Северной столице завершился престижный конкурс «Дизайн молодых/Young Design 2024», который собрал лучшие таланты со всей страны. В этом году мероприятие прошло в рамках Международного форума дизайна и архитектуры. Участниками стали более 300 человек, которые продемонстрировали свои уникальные проекты и креативные идеи.

В состав жюри вошли известные дизайнеры, архитекторы и представители арт-сообщества. Работы участников оценивались по различным критериям: судью учитывали оригинальность, функциональность и эстетическую ценность предлагаемых идей. 

Победителем конкурса стал проект «Трансформация» юного дизайнера Анны Смирновой, которая предложила инновационные решения для общественных пространств. 2 место занял коллектив из Новосибирска, предложивший идею интерактивной выставочной площадки. Тройку лидеров замкнула талантливая команда из Казани, разработавшая концепцию многофункционального жилого комплекса.

Победители и призеры получили дипломы, денежные призы, а также возможность реализовать свои проекты в рамках будущих выставок и мероприятий. Конкурс «Дизайн молодых» продолжает вдохновлять новое поколение дизайнеров и вносить свежие идеи в мировую индустрию Design.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2017, 18:30
Проекты победителей международного архитектурного конкурса
23-12-2022, 18:21
В Петербурге подвели итоги конкурса «Добрых рук мастерство»
7-06-2021, 14:23
Проект из Петербурга «Открытый мир» выиграл грант на форуме «Таврида»
6-02-2020, 14:51
В Петербурге снимут сериал о том, как создавать классные проекты
27-02-2023, 14:36
В Ленобласти подвели итоги голосования за благоустройство
20-03-2017, 10:13
"Адмиралтейская игла"

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:25
В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 17-летнюю школьницу
19-12-2024, 13:18
В Колпино «Газ Некст» сбила 14-летнего мальчика
19-12-2024, 09:31
На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком
17-12-2024, 15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
Наверх