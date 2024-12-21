В СПб подвели итоги конкурса Young Design 2024

«Питерец.ру» сообщает, что Северной столице завершился престижный конкурс «Дизайн молодых/Young Design 2024», который собрал лучшие таланты со всей страны. В этом году мероприятие прошло в рамках Международного форума дизайна и архитектуры. Участниками стали более 300 человек, которые продемонстрировали свои уникальные проекты и креативные идеи.

В состав жюри вошли известные дизайнеры, архитекторы и представители арт-сообщества. Работы участников оценивались по различным критериям: судью учитывали оригинальность, функциональность и эстетическую ценность предлагаемых идей.

Победителем конкурса стал проект «Трансформация» юного дизайнера Анны Смирновой, которая предложила инновационные решения для общественных пространств. 2 место занял коллектив из Новосибирска, предложивший идею интерактивной выставочной площадки. Тройку лидеров замкнула талантливая команда из Казани, разработавшая концепцию многофункционального жилого комплекса.

Победители и призеры получили дипломы, денежные призы, а также возможность реализовать свои проекты в рамках будущих выставок и мероприятий. Конкурс «Дизайн молодых» продолжает вдохновлять новое поколение дизайнеров и вносить свежие идеи в мировую индустрию Design.