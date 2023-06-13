Севкабель Порт объявил победителя конкурса на редизайн входных ворот

Севкабель Порт объявил итоги опен-колла на рестайлинг главных ворот. Победительница – архитектор Анастасия Курило.

В апреле Севкабель Порт объявил конкурс на лучшую идею дизайна входной группы пространства. Дизайн центральных ворот обновляется каждый сезон. Для участия в конкурсе поступило более 120 заявок-проектов. Основными критериями выбора стали:

попадание в заявленный бюджет (заявленный бюджет на реализацию проекта — 500.000 рублей);

устойчивость к воздействиям внешней среды и гостей (работа должна выдержать не менее 3 месяцев эксплуатации);

актуальность художественной формы;

кинетичность поверхности;

фотогеничность;

сайт-специфичность.

С учетом всех критериев в результате общего голосования команды был выбран проект редизайна ворот и победитель — Анастасия Курило.

Также в результате голосования был составлен топ-10 проектов:

Илья Семенов

Ульяна Савельева

Лиля Зуй

Мария Новикова

МЛА+

ПОРА! х бюро балкон

Товарищи архитектуры

G.O.A.T.

krupa buro

MANIPULAZIONE INTERNAZIONALE

Для всех финалистов команда Порта подготовила фирменные подарки, а проект-победитель будет реализован уже в этот летний сезон.