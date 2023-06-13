Севкабель Порт объявил победителя конкурса на редизайн входных ворот

Севкабель Порт объявил итоги опен-колла на рестайлинг главных ворот. Победительница – архитектор Анастасия Курило.
В апреле Севкабель Порт объявил конкурс на лучшую идею дизайна входной группы пространства. Дизайн центральных ворот обновляется каждый сезон. Для участия в конкурсе поступило более 120 заявок-проектов. Основными критериями выбора стали:
- попадание в заявленный бюджет (заявленный бюджет на реализацию проекта — 500.000 рублей);
- устойчивость к воздействиям внешней среды и гостей (работа должна выдержать не менее 3 месяцев эксплуатации);
- актуальность художественной формы;
- кинетичность поверхности;
- фотогеничность;
- сайт-специфичность.
С учетом всех критериев в результате общего голосования команды был выбран проект редизайна ворот и победитель — Анастасия Курило.
Также в результате голосования был составлен топ-10 проектов:
Илья Семенов
Ульяна Савельева
Лиля Зуй
Мария Новикова
МЛА+
ПОРА! х бюро балкон
Товарищи архитектуры
G.O.A.T.
krupa buro
MANIPULAZIONE INTERNAZIONALE
Для всех финалистов команда Порта подготовила фирменные подарки, а проект-победитель будет реализован уже в этот летний сезон.