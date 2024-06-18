В Петербурге наградили участников движения «Волонтёры Победы»

В Большом зале Мариинского дворца прошла торжественная церемония награждения Волонтёрского корпуса 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняла участие депутат петербургского парламента Вера Сергеева. Она зачитала приветственное слово Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского:
В 2024 году в сопровождении мероприятий Дня Победы в Санкт-Петербурге приняло участие 450 волонтёров, непосредственно 9 мая было задействовано более 250 человек. Они приняли участие в таких мероприятиях как раздача георгиевских лент, торжественно-траурные возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище и других мемориалах города, а также в акциях «Сад Памяти», «Стена Памяти», Парад Победы.
В ходе мероприятия были вручены награды представителям Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийского волонтёрского движения «Волонтёры победы», членам команды тим-лидеров и волонтёрам корпуса, которые внесли значительный вклад в его становление, общественным центрам волонтёрского движения в организациях высшего и среднего образования, координаторам штабов.