В Петербурге наградили участников движения «Волонтёры Победы»

В Большом зале Мариинского дворца прошла торжественная церемония награждения Волонтёрского корпуса 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняла участие депутат петербургского парламента Вера Сергеева. Она зачитала приветственное слово Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского:

«Одно из самых многочисленных движений в нашем городе – «Волонтёры Победы» – занимается важным для страны делом: сохраняет историческую память, рассказывает подрастающему поколению правду, которую многие пытаются переписать. За время деятельности движения в его ряды вступило более 16 тысяч человек. Это неравнодушные люди с горячим сердцем и открытой душой, которым небезразлична история, а, значит, будущее нашей страны. Сопровождение Парадов Победы и Бессмертного Полка, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, проведение различных всероссийских акций – это лишь небольшой список проектов, которыми занимаются добровольцы».

В 2024 году в сопровождении мероприятий Дня Победы в Санкт-Петербурге приняло участие 450 волонтёров, непосредственно 9 мая было задействовано более 250 человек. Они приняли участие в таких мероприятиях как раздача георгиевских лент, торжественно-траурные возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище и других мемориалах города, а также в акциях «Сад Памяти», «Стена Памяти», Парад Победы.

В ходе мероприятия были вручены награды представителям Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийского волонтёрского движения «Волонтёры победы», членам команды тим-лидеров и волонтёрам корпуса, которые внесли значительный вклад в его становление, общественным центрам волонтёрского движения в организациях высшего и среднего образования, координаторам штабов.