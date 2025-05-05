В Петербурге прошел исторический автопробег Бессмертного полка России

В Санкт-Петербурге в честь Дня Победы организовали автопробег с участием раритетных автомобилей времен Великой Отечественной войны. Ретро-автомобили начали свой путь от Московского проспекта, во главе колонны шел ГАЗ-М1, на котором развевался флаг "Бессмертного полка России". За ним ехали ГАЗ-67 и ГАЗ-69, а также "Виллис", прибывший по ленд-лизу, ЗИС 5-В и другие раритетные экземпляры.

Григорий Кудрявцев, водитель ЗИС 5-В и лидер военно-патриотического мотоклуба "Штрафбат", отметил: "Такие автопробеги проводим в течение многих лет, это уже добрая традиция. Это наше любимое занятие, это цель нашей жизни!".

По пути колонна остановилась на Площади Победы, где участники отдали дань памяти защитникам Ленинграда, возложив цветы к Монументу. Завершилось мероприятие на стрелке Васильевского острова, где стартовала праздничная программа.