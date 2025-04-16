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Питерец.ру » Общество » Как иностранцы смогут поступить в школы СПб?

Как иностранцы смогут поступить в школы СПб?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
Приняли новые правила приема детей-мигрантов в школы Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб изменили правила приема детей-мигрантов в городские школы. Теперь все иностранные дети, кроме граждан Белоруссии, обязаны пройти тестирование на знание русского языка. Это нововведение позволит повысить качество образования для всех учеников.

Согласно новым правилам, тестирование станет обязательным для детей, у которых нет документов, подтверждающих обучение на русском языке. Оценка уровня владения языком будет проводиться по двум критериям: достаточный и недостаточный. Для первоклассников тестирование будет проводиться только устно, а для учеников старших классов предусмотрены письменные задания.

Тестирование продлится не более 80 минут. Для обеспечения прозрачности процесса будет вестись аудио- и видеозапись. В спорных ситуациях будет создана специальная комиссия. 

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