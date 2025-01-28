Какова ситуация с вождением в пьяном виде?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб и Ленобласти проведен рейд по выявлению нетрезвых водителей. В итоге более 200 человек были остановлены сотрудниками ГАИ. Эти водители находились подшофе.

ГАИ напоминает, что управление автомобилем и другим ТС в состоянии опьянения является серьезным правонарушением, за которое предусмотрены строгие меры наказания. Водителю, которого поймают за рулем в нетрезвом виде, грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. руб.

При повторном нарушении санкции ужесточаются. Водитель, который снова сядет за руль «под градусом», может лишиться прав до 3 лет, еще его оштрафуют на 200-300 тыс. руб. Также этому нарушителю грозит уголовная ответственность.