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Питерец.ру » Общество » Каковы итоги по невыездным гражданам Петербурга?

Каковы итоги по невыездным гражданам Петербурга?

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Более 220 тыс. жителей СПб не смогли выехать за границу из-за долгов

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным ФСПП, более 220 тыс. жителей Северной столицы не смогли выехать в другую страну по причине накопившихся долгов. Такова статистика за 2024 год.

Напоминаем, что приставы накладывают запрет на выезд из страны, если общая сумма долгов превышает 30 тыс. руб. При этом неважно, сколько человек должен по каждому отдельному исполнительному производству. Ограничение действует до тех пор, пока все долги не будут погашены.

В ФСПП напоминают, что проверить наличие долгов можно на сайте службы судебных приставов или на портале «Госуслуг». Это избавит от неприятной ситуации, когда собирающийся ехать в другую страну человек вдруг узнает об имеющихся ограничениях. 

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