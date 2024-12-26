В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии

ента новостей

11:49
В Петербурге полицейские ищут водителя, сбившего женщину на проспекте Энгельса
11:18
В Петербурге поймали "закладчика" запрещенных веществ
11:08
В ДТП на Муринском шоссе пострадали два человека
11:05
В Московском районе автобус сбил 33-летнюю женщину на пешеходном переходе
09:58
В аэропорту Пулково появилась новогодняя почта
09:45
Гостиницы СПб подорожали
09:13
Почему главы СНГ встречаются в Игоре?
08:58
Бензин опять подорожал
01:35
Проигрывая 0:5 по ходу матча с ЦСКА, СКА сумел добиться счёта 5:6, при этом Роман Ротенберг тасовал вратарей
20:41
На Кирочной улице иномарка сбила 15-летнего подростка
13:10
Банк России создаст платформу для борьбы с дропперами
13:00
На трассе «Каменногорск – Лесогорск» в лобовом ДТП пострадали четыре человека
12:54
На трассе «Кола» в Ленобласти «Газель» насмерть сбила пешехода
12:50
На улице Ленсовета иномарка насмерть сбила пенсионера
12:46
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Никольского
12:40
На проспекте Ленина грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
12:30
В Петербурге поймали 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в обмане пенсионеров
12:24
В Петербурге поймали пожилого курьра мошенников, обманувших пенсионера из Нового Девяткино
12:19
На Васильевском острове задержали 21-летнего курьера мошенников
11:58
Туризм в СПб достиг рекордных показателей
10:40
В СПб появились новые трамваи «Довлатов»
10:25
В Петербурге заготовили 153 тыс. тонн соли
09:57
Католики и протестанты празднуют Рождество
23:37
«Уралмашевские» баскетболисты проиграли «Зениту» в очередном туре Единой Лиге ВТБ – 89:79 в пользу команды Паскуаля
20:27
В Ленобласти под Тихвином в ДТП погибли три человека
20:16
В Петербурге для держателей ЕКП продлил льготы на проезд и школьное питание
20:08
Владимир Путин посетил Эрмитаж и вручил Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
13:05
В Петербурге 17-летнего школьника похитили и требовали за него выкуп
12:01
На Васильевском острове поймали 18-летнего курьера мошенников
11:50
В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии

В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге впервые наградили служебную собаку медалью Росгвардии

В Санкт-Петербурге в специальном моторизованном Измайловском полку Северо-Западного округа Росгвардии состоялась торжественная церемония чествования служебной собаки, выслужившей установленные сроки военной службы.
На протяжении 6 лет немецкая овчарка по кличке Маджар совместно с росгвардейцами обеспечивал охрану общественного порядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге. За это время им выполнено более двухсот задач. Ежегодно Маджар участвовал в охране праздника выпускников «Алые паруса», Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня Военно-Морского флота и других самых крупных международных спортивных, экономических и общественных мероприятий. 
Во время торжественного построения военнослужащих и служебных собак Росгвардии под звуки оркестра командир специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии полковник Дмитрий Мороз вручил Маджару учрежденный в 2024 году знак отличия «За верную службу служебной собаки», а также игрушки и лакомства. После чего бронежилет на собаке сменили на «гражданский» комбинезон и новая хозяйка забрала его в любящую семью, где он будет наслаждаться заслуженным отдыхом.
Знака «За верную службу служебной собаки» удостаиваются питомцы, достигшие возраста 8 лет либо завершающие службу раньше в результате контузий и ранений.
На место Маджара уже пришла голландская овчарка (Хёрдер) по кличке Арья. Ей всего год, но у нее уже сформированы основные навыки процесса дрессировки и сегодня начался ее боевой путь. Арья — настоящий феномен, так как собака данной породы впервые за всю историю будет служить в Росгвардии. 
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-09-2023, 15:13
В Петербурге отметили 57-ю годовщину формирования специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии
28-06-2024, 18:09
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил готовность сил и средств к проведению праздника выпускников «Алые паруса»
3-04-2023, 13:49
Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии начали подготовку к парадам в честь Дня Победы
2-10-2021, 15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
23-09-2024, 09:36
В Петербурге росгвардейцы отметили 294-ю годовщину Лейб-гвардии Измайловского полка
1-04-2024, 12:36
Оркестр Росгвардии сыграл на первой репетиции Парада Победы в Петербурге

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:49
В Петербурге полицейские ищут водителя, сбившего женщину на проспекте Энгельса
Сегодня, 11:08
В ДТП на Муринском шоссе пострадали два человека
Сегодня, 11:05
В Московском районе автобус сбил 33-летнюю женщину на пешеходном переходе
Вчера, 20:41
На Кирочной улице иномарка сбила 15-летнего подростка
Наверх