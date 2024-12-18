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Питерец.ру » Общество » На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёх дней введут ограничения для движения транспорта

На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёх дней введут ограничения для движения транспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участках КАД и А-121 «Сортавала» в течение трёх дней будут вводить ограничения для движения автомобильного транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильныхдорогах общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД)и А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола»)в течение трёх дней будут вводить ограничения для движения автомобильного транспорта.

«В период с 24 по 26 декабрябудет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей и будут вводиться временные полные перекрытия движения для всех видов транспортных средствна участке КАД от транспортной развязки на пересечении с Выборгским шосседо транспортной развязки на пересечении савтомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), на участке с 18-го по 94-й километр и на федеральной дорогеА-121 «Сортавала»,на участкеот КАД додеревни Иваново Сосновского сельского поселенияПриозерского района Ленинградской области,с 0-го по 54-й километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут привлечены патрульные экипажи Госавтоинспекции для регулирования дорожного движения.

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей транспортных средств учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, воздержаться от движения по указанным участкам дорог и использовать альтернативные маршруты движения» - добавил Пузыревский.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад
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