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Питерец.ру » Общество » В СПб готовы к мощным снегопадам

В СПб готовы к мощным снегопадам

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Коммунальщики Петербурга готовы встретить обильные снегопады

«Питерец.ру» отмечает, что коммунальные службы СПб пребывают в состоянии повышенной готовности. Город ожидает встретить обильные снегопады, связанные с приходом циклона.

Синоптики прогнозируют 70-100 мм снежного покрова, в некоторых местах – до 150 мм. Естественно, в таких условиях дороги будут скользкими. Однако городские службы готовы к подобному положению вещей.

Для очистки улиц имеется необходимая спецтехника – задействовано 730 единиц. Также привлечено 330 работников. Участки дорог были обработаны специальными составами.

По словам вице-губернатора Разумишкина, город очищают от снега в круглосуточном режиме. Снегоплавильные пункты уже приняли первые объемы доставленного туда снега. Пока было переплавлено 300 кубометров осадков.

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