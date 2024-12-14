В СПб готовы к мощным снегопадам

«Питерец.ру» отмечает, что коммунальные службы СПб пребывают в состоянии повышенной готовности. Город ожидает встретить обильные снегопады, связанные с приходом циклона.

Синоптики прогнозируют 70-100 мм снежного покрова, в некоторых местах – до 150 мм. Естественно, в таких условиях дороги будут скользкими. Однако городские службы готовы к подобному положению вещей.

Для очистки улиц имеется необходимая спецтехника – задействовано 730 единиц. Также привлечено 330 работников. Участки дорог были обработаны специальными составами.

По словам вице-губернатора Разумишкина, город очищают от снега в круглосуточном режиме. Снегоплавильные пункты уже приняли первые объемы доставленного туда снега. Пока было переплавлено 300 кубометров осадков.