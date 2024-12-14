Вайбер перестанет работать

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в РФ был заблокирован мессенджер Вайбер. Соответствующее решение было принято Роскомнадзором. Поводом для этого стали многочисленные нарушения российского законодательства со стороны Вайбера, что повлекло за собой штрафы.

Однако руководство сервиса проигнорировало требования властей РФ, что и повлекло за собой блокировку. Пока еще пользователи СПб и других городов страны еще могут заходить в Вайбер. Через некоторое время мессенджер перестанет быть доступным.

Аналитики отмечают, что ситуация с Вайбером приведет к увеличению аудитории Телеграмм. Мессенджер, созданный Павлом Дуровым, и так мегапопулярный. Теперь же туда еще перейдет аудитория Вайбера.