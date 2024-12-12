На корпоративах бывали эксцессы

Новогодние корпоративы – это время, когда сослуживцы отмечают праздник и забывают о трудовых буднях. Подобные мероприятия могут проходить гладко, но иногда возникают разного рода эксцессы.

По данным «Питерец.ру», 21% опрошенных петербуржцев сталкивались с ситуациями, когда многие работники перебарщивали с алкоголем на корпоративе. В прошлом году 8% респондентов отмечали, что выпившие коллеги переходили к кулачным разборкам – сейчас количество этих случаев снизилась на 4%.

3% респондентов на корпоративе узнавали об интимным отношениях коллег. 4% сталкивались со случаями, когда кого-то увольняли за поведение на праздничном мероприятии. 79% опрошенных признавались, что торжество иногда выходило за рамки запланированного сценария.



