В Ленобласти стартовал четвёртый сезон акции «Елка желаний-2023»

В Ленинградской области стартовал четвёртый сезон главной региональной акции «Елка желаний-2023» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый год эта инициатива набирает все большую популярность, и в этом году на елке будет установлено целых 400 шаров.

Начиная с 80 шаров в первый год проведения мероприятия, мы смогли значительно расширить его масштабы. Теперь все желающие, будь то работники областного правительства, коллеги из муниципальных районов или депутаты Законодательного собрания, смогут снять шарик и исполнить желание ребенка.

Глава региона, как всегда, стал первым, кто снял три шарика с елки. Маленькие ленинградцы загадали разнообразные желания: мотоциклетный костюм, билеты в цирк и спиннинг с лодкой. Новогодний подарок для ребенка – это не только источник радости, но и важная моральная поддержка для всей семьи. Ведь в трудные времена, когда дети сталкиваются с проблемами, такие мероприятия помогают им почувствовать заботу и поддержку со стороны общества.

«Елка желаний-2023» стала поистине праздником для всех участников. Волонтеры и организаторы активно работали, чтобы создать атмосферу волшебства и радости. Дети с нетерпением ждали своей очереди, чтобы снять шарик и загадать своё желание. Многие из них никогда раньше не испытывали такого счастья и восторга.

Кроме того, «Елка желаний-2023» способствует объединению различных слоёв общества. Работники правительства, депутаты и другие представители власти активно участвуют в этой акции, что позволяет им показать свою заботу о маленьких гражданах. Такие инициативы не только помогают детям, но и способствуют укреплению доверия и солидарности в обществе.

В целом, «Елка желаний-2023» стала неотъемлемой частью новогодних праздников в Ленинградской области. Она приносит радость и надежду тем, кто в ней нуждается, и дарит всем участникам чувство счастья и доброты. Благодаря этой акции мы можем вместе создать лучший мир для детей, где каждый из них будет чувствовать себя важным и любимым.