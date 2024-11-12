Борьба с незаконным алкоголем продолжается

Одни люди работают по найму, получая зарплату в государственной или частной организации. Другие же предпочитают заниматься своим делом – быть самозанятыми или вести бизнес. Только вот не все при этом остаются в рамках закона.

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти прикрыли нелегальное производство алкоголя. Оно осуществлялось в дер. Вирки Всеволожского р-на. Там в одном из домов нашли тару, упаковку с этикетками, а также сырье для приготовления напитков и оборудование для розлива. Еще было заготовлено 7,5 тыс. л. продукции, а также более 750 л. уже разлитого алкоголя.

Помимо этого, 1,5 тыс. л. нелегального горячительного напитка было найдено в гаражном кооперативе на Объездном шоссе в СПб. Также более 3 тыс. л. спирта обнаружили на складе на пр. Пискаревском. По обвинению в организации незаконного бизнеса был задержан 52-летний гражданин.