Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 20 ноября

Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга продлеваются до 20 ноября.

«В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по устранению скрытых дефектов, выявленных при ремонте деформационных швов, сроки производства работ с попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля продлеваются до 4 ноября по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, а в период с 5 по 20 ноября по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.