Каковы будут социальные расходы?

«Питерец.ру» сообщает, что на социальное направление в 2025 году в Северной столице пойдет 55% всех планируемых расходов. Эти данные озвучил Александр Беглов.

Туда входят меры соцподдержки, а также расходы на образовательную сферу и медицину. По словам губернатора, особое внимание будет уделено пожилым людям, блокадникам, ветеранам, многодетным семьям и участникам СВО.

Также будут единовременные выплаты ко Дню победы и Дню снятия блокады. 2 млрд. руб. выделят на проект «Серебряный возраст» и еще 2 млрд. руб. – на помощь семей с детьми.

Помимо этого, в Петербурге будут выплачивать материнский капитал на 4-го ребенка и более. Жены участников СВО получат право на бесплатное предоставление нянь.