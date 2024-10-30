Поспешность водителя автобуса обошлась ему в 100 тысяч

«Питерец.ру» сообщает, что жительница СПБ получит компенсацию за падение в общественном транспорте. Инцидент произошел в апреле прошлого года. Во время поездки пенсионерка упала и получила травму, после чего обратилась в соответствующие инстанции.

Это случилось, когда женщина еще только проходила в автобус. Однако водитель настолько резко тронулся с места, что пассажирка даже не успела схватиться за поручень. Естественно, петербурженка упала и осталась весьма недовольна произошедшим.

В дело вмешались прокуратура и суд. Теперь этого перевозчика обязали выплатить пострадавшей 100 тыс. руб. Такова компенсация за травму и моральные страдания. Как говорится, нужно было помнить о пассажирах и ездить аккуратнее.