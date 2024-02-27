«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге улучшилась обстановка по гриппу и ОРВИ. За прошедшую неделю заболеваемость сократилась на 23,5%. Превышение эпидемического порога не зафиксировано. Эти данные озвучили представители Роспотребнадзора.

При этом преобладали вирусы, которые не связаны с гриппом. Что касается статистики по гриппу, то доля этих случаев из общего количества заболеваемости вирусными инфекциями составила всего 0,4%.

Кстати, ситуация с заболеваемостью стабилизировалась в целом по стране. Это характерно не только для гриппа, но и для коронавируса. Однако показатели все равно остаются высокими. Поэтому нашим соотечественникам нужно сохранять бдительность и серьезно относится к происходящему.