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Питерец.ру » Общество » Погибли, не добравшись до вершины Джаулагири

Погибли, не добравшись до вершины Джаулагири

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51
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
Петербургский альпинист с группой погиб во время восхождения в Непале

«Питерец.ру» сообщает, что в Непале трагически погиб петербургский альпинист Александр Душейко. Вместе с ним умерло еще 4 человека. Эти отчаянные смельчаки пытались покорить горную вершину Джаулагири высотой 8167 м. Однако они немного не дошли до нее, сорвавшись предположительно на отметке 7600 м. Тела погибших были найдены вертолетом на высоте 7100 м.

Душейко был руководителем петербургской школы альпинизма, а также являлся тренером команды из Ленобласти и работал инструктором. Летом он возглавлял экспедицию при восхождении на Эльбрус.

Из команды, пытавшейся взойти на Джаулагири, в живых остался только Валерий Шамало. Он отказался подниматься, поскольку посчитал погодные условия слишком опасными.

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