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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы установили на Эльбрусе счетчик восхождений

Петербуржцы установили на Эльбрусе счетчик восхождений

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
t.me/universal_electric_ru
Петербургские альпинисты покорили Эльбрус и установили на нем специальный счетчик

«Питерец.ру» сообщает, что альпинисты Северной столицы совершили восхождение на Эльбрус. Покорив горную вершину, петербуржцы установили там счетчик, с помощью которого можно будет считать количество людей, побывавших на Эльбрусе.

Этот счетчик восхождений стал первым в мире. Создатели устройства считают, что оно может прослужить до 50 лет. У счетчика есть специальный рычаг – альпинисту, покорившему Эльбрус, нужно нажать на него, после чего восхождение будет зафиксировано. В этот раз на рычаг нажало более 20 человек.

Напоминаем, что Эльбрус является самой высокой вершиной России. Она входит в систему Кавказских гор и возвышается на 5642 м над. Эльбрус входит в перечень вершин, которые должны покорить альпинисты для получения титула «снежный барс».

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