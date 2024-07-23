Петербуржцы установили на Эльбрусе счетчик восхождений

«Питерец.ру» сообщает, что альпинисты Северной столицы совершили восхождение на Эльбрус. Покорив горную вершину, петербуржцы установили там счетчик, с помощью которого можно будет считать количество людей, побывавших на Эльбрусе.

Этот счетчик восхождений стал первым в мире. Создатели устройства считают, что оно может прослужить до 50 лет. У счетчика есть специальный рычаг – альпинисту, покорившему Эльбрус, нужно нажать на него, после чего восхождение будет зафиксировано. В этот раз на рычаг нажало более 20 человек.

Напоминаем, что Эльбрус является самой высокой вершиной России. Она входит в систему Кавказских гор и возвышается на 5642 м над. Эльбрус входит в перечень вершин, которые должны покорить альпинисты для получения титула «снежный барс».