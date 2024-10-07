Жители Ленобласти стали победителями и призерами Международного строительного чемпионата президентской платформы «Россия – страна возможностей»

11 жителей Ленинградской области вошли в число победителей и призеров IV Международного строительного чемпионата президентской платформы «Россия – страна возможностей», который завершился в Екатеринбурге.

Ленинградцы соревновались с 747 финалистами со всей России в очных состязаниях по строительным специальностям.

Призовые места заняли строители из Соснового Бора. В номинации «Монтаж технологических трубопроводов» 3 место завоевала команда ГК «Росатом»: Сергей Киселев, начальник участка; Роман Максименков, электросварщик; Владимир Агарков, монтажник; Роман Заболоцкий, монтажник.

В номинации «Общестроительные работы (Лучшая площадка по сооружению)» – также в победителях специалисты из Соснового Бора:

1 место – Александр Машанов, производитель работ; 2 место: Сергей Роганов, начальник участка; Юрий Принц, монтажник; Роман Смольников, бетонщик; Артём Захаревский, арматурщик.

В студенческой лиге — в призерах молодые жители Мурино.

Номинация «Информационное моделирование»:

1 место – Серафим Загородний, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Номинация «Информационное моделирование и проектирование»:

1 место – Команда PolyTech, Михаил Сафошкин, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.