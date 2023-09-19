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Питерец.ру » Общество » Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки

Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Народный фронт
Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки

После выявления трех опасных детских площадок Народный фронт в Петербурге обратился в администрации Петроградского, Фрунзенского и Калининского районов, а также в муниципалитеты с просьбой привести площадки в надлежащее состояние и создать для детей приемлемые условия для проведения досуга, исключающие получение травм.

В президентское движение в Санкт-Петербурге обратились жители Северной столицы с жалобами на плохое состояние детских площадок в Александровском парке, на Будапештской улице, дом 17, корпус 4, в ЖК «Калина-парк».

Активисты Народного фронта провели выездной мониторинг, в ходе которого жалобы подтвердились. На детских площадках сломаны горки, качели, скамейки, на них опасное покрытие, разбросан мусор. Краска на оборудовании облупилось и оно разрисовано граффити.

«Состояние этих трех площадок плачевно. Мы обратились в администрации трех районов и в муниципалитеты с просьбой привести все площадки в порядок и создать для детей приемлемые условия для проведения досуга, исключающие получение травм. Будем добиваться обеспечения безопасности в игровых зонах», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Народный фронт
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