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Питерец.ру » Общество » Свинину реабилитировали

Свинину реабилитировали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Свинина менее вредна – или специалисты опять нас запутали?

Раньше в вопросе пользы и вреда продуктов все было намного проще. Что-то называли более полезным, что-то – менее или даже вредным. Сейчас же в этой сфере нередко возникает путаница.

«Питерец.ру» отмечает, что, по словам диетолога Галины Казанцевой, свинина оказывается полезнее говядины. Это связано с ее составом, из-за чего свиное мясо проще усваивается и дает меньшую нагрузку на печень. Также данный вид мяса содержит вещества, которые улучшают работу нервной системы, способствуют обновлению клеток и благоприятно влияют на кожу.

В итоге получается ситуация, когда один эксперт утверждает одно, а другой – совершенно иное. Не зря долгие годы свинина считалась более вредным мясом, чем говядина. Но мнения специалистов меняются, что и приводит к банальной путанице.

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