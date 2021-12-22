Это не колбаса!

Колбаса – один из самых любимых продуктов для многих людей. Ее нельзя назвать полезной, но это не останавливает ценителей этого вкусного лакомства. Однако качество продукта оставляет немалые вопросы.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произвели проверку колбасных изделий, продаваемых в магазинах. Согласно данным «Общественного контроля», 7 из 10 образцов не соответствуют стандартам ГОСТ. Например, во многих сосисках отсутствовала говядина и свинина. Вместо этого использовали мясо птицы, чтобы сэкономить на сырье. В продуктах также были найдены и другие компоненты, которые не должны там находиться.

Такую экономию связывают с увеличением цен на говядину и свинину, что вызвано ситуацией с пандемией. В прошлом году с качеством колбасы и сосисок дела обстояли гораздо лучше.