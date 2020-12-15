Чем заменить говядину?

«Питерец.ру» отмечает, что в 2021 году говядина должна будет подорожать на 30%. В связи с этим многие люди предпочтут отказаться от такого мяса. Как это лучше всего сделать? По мнению экспертов, исключить говядину из рациона можно без каких-либо проблем. Если употреблять много красного мяса, возрастает риск появления диабета, заболеваний сердца и онкозаболеваний.

Если заменить говядину на свинину, будет сохраняться такая же опасная картина. Лучше употреблять вместо говядины другие продукты. Это горох, фасоль, чечевица, мут, маш. Вместо свинины можно использовать белое мясо курицы. Если же съедать 140 граммов говядины в неделю, то никакого вреда здоровью это не принесет. Это может быть одна порция стейка или шашлыка.