Кибермошенники активизировались

Кибермошенничество продолжает активно развиваться. Злоумышленники используют различные способы обмана, задействуя старые и новые схемы, из-за чего граждане теряют свои деньги.

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году в СПб и Ленобласти уже зафиксировано более 17,5 тыс. киберпреступлений. Мошенники совершали хищения с помощью информационных технологий. Годом ранее подобных обманов за такой же период было почти на 2,5 тыс. меньше. К сожалению, раскрыть удалось менее 2 тыс., что составляет 11% от числа киберпреступлений.

Примечательно, что большая часть мошенников относится к недружественным нам государствам. Эти люди крадут деньги с помощью сим-карт и банковских карт. Так что гражданам нужно проявлять бдительность, чтобы не поддаться на уловки мошенников.