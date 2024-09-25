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Питерец.ру » Общество » Кибермошенники активизировались

Кибермошенники активизировались

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
В СПб и Ленобласти стало больше киберпреступлений

Кибермошенничество продолжает активно развиваться. Злоумышленники используют различные способы обмана, задействуя старые и новые схемы, из-за чего граждане теряют свои деньги.

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году в СПб и Ленобласти уже зафиксировано более 17,5 тыс. киберпреступлений. Мошенники совершали хищения с помощью информационных технологий. Годом ранее подобных обманов за такой же период было почти на 2,5 тыс. меньше. К сожалению, раскрыть удалось менее 2 тыс., что составляет 11% от числа киберпреступлений.

Примечательно, что большая часть мошенников относится к недружественным нам государствам. Эти люди крадут деньги с помощью сим-карт и банковских карт. Так что гражданам нужно проявлять бдительность, чтобы не поддаться на уловки мошенников.

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