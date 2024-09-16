Как петербуржцы сохраняют работоспособность?

«Питерец.ру» отмечает, что сохранять работоспособность в течение дня довольно трудно. Приходит скука и лень, уходят силы, из-за чего трудиться становится гораздо сложнее. Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди жителей СПб, выяснив, как те сохраняют силы для продолжения работы.

Оказалось, что 30% опрошенных вообще не испытывают проблем с ленью. 22% восстанавливают силы во время перерыва. 8% находят помощь в чашечке кофе, 7% переключаются на другие задачи. 5% находят мотивацию, когда думают о зарплате, еще 5% разбивают сложную задачу на части и решают ее поэтапно. 3% прибегают к физическим упражнениям.

Кто-то восстанавливает интерес к работе с помощью музыки, сладостей или общения с сослуживцами. Остальные прибегают к разного рода средствам, причем не имеют каких-то конкретных предпочтений.