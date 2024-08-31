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Питерец.ру » Общество » Телефонные «минеры» активизировались

Телефонные «минеры» активизировались

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице участились звонки от лжеминеров

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии нового учебного года стало поступать много звонков от лжеминеров. Так, за вчерашний день телефонные террористы сообщили о 1187 «заминированных» объектах в Петербурге – поступило 55 соответствующих сообщений. Для угроз использовались 2 телефона и 3 адреса электронной почты.

В результате полицейским пришлось проверять более 900 образовательных объектов, а также торговые центры, больницы и здания, в которых размещены органы власти. При этом ни по одному адресу взрывных устройств и прочих опасных веществ обнаружено не было.

Это далеко не первый случай за последнее время. На днях в Петербурге «минировали» детские сады и торговые объекты, из-за чего правоохранителям пришлось проверять более тысячи адресов. Взрывчатку там тоже не обнаружили.

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