Телефонные «минеры» активизировались

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии нового учебного года стало поступать много звонков от лжеминеров. Так, за вчерашний день телефонные террористы сообщили о 1187 «заминированных» объектах в Петербурге – поступило 55 соответствующих сообщений. Для угроз использовались 2 телефона и 3 адреса электронной почты.

В результате полицейским пришлось проверять более 900 образовательных объектов, а также торговые центры, больницы и здания, в которых размещены органы власти. При этом ни по одному адресу взрывных устройств и прочих опасных веществ обнаружено не было.

Это далеко не первый случай за последнее время. На днях в Петербурге «минировали» детские сады и торговые объекты, из-за чего правоохранителям пришлось проверять более тысячи адресов. Взрывчатку там тоже не обнаружили.