Соседнему региону 97 лет!

«Питерец.ру» сообщает, что в этот день исполнилось 97 лет с даты основания Ленобласти. С поздравлением своего соседа выступил глава СПб Беглов. Он подчеркнул, что между регионами существуют крепкие отношения.

По словам Александра Дмитриевича, Северная столица и область совместно реализовывают важные проекты. Среди них – ВЖМ, КАД-2 и ШМСД. Также регионы решают задачи, связанные с экологией. Петербургский градоначальник добавил, что СПб и ЛО всегда были вместе. Так что между ними существует тесная связь.

Ленобласть входит в число наиболее развивающихся субъектов РФ. В регионе создаются новые предприятия и учреждения соцзначения. При этом жители Северной столицы рады успехам, которых добились соседи, и готовы оказывать помощь.