Какие проекты являются лучшими?

«Питерец.ру» сообщает, что ведущие архитекторы и урбанисты назвали наиболее важные городские проекты. При этом учитывались те, которые были осуществлены в последние 20 лет. В этот перечень вошли комплекс Новая Голландия, «Лахта Центр», магистраль ЗДС, Невская ратуша и новый терминал аэропорта «Пулково».

Безусловно, этот список является достаточно субъективным. В него можно включить и некоторые другие проекты. Однако прийти к общему знаменателю в таких вопросах всегда бывает сложно. В целом в числе лучших оказались весьма достойные проекты.

Петербург входит в число ведущих городов России. Северная столица привлекает внимание не только соотечественников, но и иностранцев. Город на Неве посещает множество туристов.