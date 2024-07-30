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В Петербурге молодогвардейцы изготовили эвакуационные носилки для нужд фронта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургские молодогвардейцы на базе мастерской «Золотые руки Ангела» изготовили эвакуационные носилки для нужд фронта

В Приморском районе Петербурга, на базе мастерской "Золотые руки Ангела", активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели мастер-класс по изготовлению эвакуационных носилок для нужд фронта.

Это не просто благотворительная акция, а настоящая демонстрация патриотизма и готовности помогать своим солдатам, находящимся на передовой. Молодогвардейцы, пройдя обучение у опытных волонтеров мастерской, сами создали несколько носилок. Каждая деталь была изготовлена с вниманием и заботой о том, чтобы носилки были не только прочными, но и удобными для эвакуации раненых. Эти носилки, которые скоро отправятся в зону проведения специальной военной операции, - это не просто предметы снаряжения, а символ поддержки и надежды для наших защитников.

Руководитель Приморского районного отделения МГЕР Андрей Блинов отметил, что работа в мастерской "Золотые руки Ангела" - это не просто изготовление носилок, это действенная форма помощи, это вклад в победу.

"Полтора года назад, когда мастерская только начинала свою работу, именно в этих стенах я познакомился с коллективом, с куратором Ириной. Здесь работают люди, у которых душа не на месте, люди, которые желают помогать своей стране. Лучшая благодарность нашим защитникам — это личное участие волонтера", - подчеркнул Андрей Блинов.

Важно отметить, что проект "Золотые руки Ангела" не просто собирает волонтеров и обучает их производству необходимых для фронта вещей. Это мощная структура, объединяющая усилия различных организаций и людей, неравнодушных к судьбе нашей страны. В Петербурге проект получает поддержку от регионального отделения "Единой России". Партийцы не только помогли закупить промышленные швейные машины для мастерской, они также активно участвуют в пошиве носилок и эвакуационных строп, а также помогают собирать средства для закупки материалов.

Такое тесное сотрудничество "Единой России" и волонтерского движения - это яркий пример того, как гражданское общество может объединиться для достижения важной цели, помогая нашим военным и укрепляя обороноспособность страны.

Важно подчеркнуть, что "Золотые руки Ангела" - это не просто проект, а настоящее социальное явление. Мастерская стала очагом патриотизма, где люди разных возрастов и профессий объединяются для общей цели. В каждом сшитом элементе, в каждой изготовленной носилке - огромная любовь к Родине, к своим военнослужащим и неизменная весьма в победу.

Источник: Единая Россия
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