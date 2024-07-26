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Питерец.ру » Общество » В СПб почти нет безработицы

В СПб почти нет безработицы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
На ситуацию с безработицей в СПб повлияло большое количество вакансий на рынке труда

Проблема безработицы решается в нашей стране достаточно эффективно, поэтому в этой сфере наблюдаются хорошие показатели. В Петербурге дела обстоят еще лучше, где этот уровень примерно в 2 раза ниже, чем в среднем в РФ.

По данным «Питерец.ру», безработица в СПб продолжает снижаться и сегодня составляет 0,23%. Если применять другую методику подсчетов, то этот уровень возрастает до 1,5%, но это все равно хорошие цифры – показатель по стране держится в районе 2,7%.

Замглавы Центра занятости СПб Ольга Погодина отмечает, что на рынке труда города сейчас благоприятная ситуация. Соискателям Петербурга предлагается большой выбор вакансий, поскольку находится немало компаний, готовых взять на работу сотрудников. Сейчас в СПб около 54 тыс. вакансий.

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